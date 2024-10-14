Историк высказался о влиянии налога на бездетность на рождаемость в СССР

Историк Сенявский: налог на бездетность не оказал влияние на рождаемость в СССР

Налог на бездетность не оказал влияние на рождаемость в СССР. Об этом заявил в интервью «Ридусу» главный научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Сенявский.

«Налог взимался автоматически. И какого-то воздействия на демографическую ситуацию он не имел. Я не думаю, что молодые советские мужчины стремились из-за такого налога как можно скорее связать себя брачными узами и начать плодить потомство», — высказался историк.

Речь идет о налоге, который ввели в 1941 году для одиноких и семейных граждан, не имеющих детей. Размер налога составлял 6 процентов от зарплаты. При этом были исключения: например, меньше платили те, чья зарплата была менее 91 рубля в месяц, а совсем освобождались от закона те, кто не мог иметь детей по медицинским показаниям, студенты, монахи, военнослужащие и люди с заработком менее 70 рублей в месяц.

По словам историка, в разные годы все же наблюдались «вспышки рождаемости» за счет смены поколений и «уверенности в завтрашнем дне». «Никто не боялся остаться без работы, без крыши над головой, и это, наверное, тоже как-то способствовало рождаемости. Сегодня такой уверенности, к сожалению, нет», — заключил Сенявский.

Историк также привел в пример опыт Российской империи, когда в семье рождалось по 10 и больше детей. Но причиной этому он назвал отсутствие качественной медицинской помощи. «Многие дети умирали, поэтому люди старались родить как можно больше. Социальная структура того времени была такова, что человека, когда он состарится, брали на содержание его дети. Этим во многом и объясняется высокая рождаемость в XIX веке», — заключил Сенявский.

Ранее в России предложили ввести налог на бездетность. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что собранные деньги нужно отправлять деньги с налога на модернизацию детских домов в России.

Позднее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил о необходимости вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. Также эксперт предложил конкретную сумму, которую, по его мнению, должна платить каждая бездетная российская семья — 40 тысяч рублей.

В Кремле заявили, что опыт СССР по введению налога на бездетность должны проанализировать специалисты.