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05:13, 14 октября 2024Россия

В Кремле высказались о налоге на бездетность

Песков: Кремлю неизвестны детали предложения о введении налога на бездетность

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кремль пока не знает детали предложения о введении налога на бездетность для россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Он указал, что подобная мера действовала в советское время, отметив, что это вряд ли имело «какое-то воздействие на демографическую ситуацию». Однако, подчеркнул Песков, этот опыт должны проанализировать специалисты.

Изначально с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он предложил отправлять деньги с налога на модернизацию детских домов в России.

После этого директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил о необходимости вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет.

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      Марина Совина
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