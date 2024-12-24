Samsung выпустит меньше складных смартфонов

EtNews: Samsung значительно снизит производство складных смартфонов

Корпорация Samsung в новом году собралась выпустить значительно меньше складных устройств, чем в 2024-м. Об этом сообщает корейское издание EtNews.

Источники медиа рассказали, что руководство Samsung настроено консервативно относительно поставок новых гаджетов. Из-за снижения спроса на складные девайсы в 2025 году компания «значительно» снизит производство смартфонов Z Fold и Z Flip.

В отчете говорится, что в 2025-м корейская корпорация запланировала произвести два миллиона смартфонов-планшетов Z Fold 7 и 3 миллиона раскладушек Z Flip 7. То есть за весь год фирма поставит на рынок лишь пять миллионов складных флагманских девайсов. По сравнению с 2024-м фирма сократит объемы производства очень сильно — на три миллиона единиц.

Напротив, в новом году Samsung намерена нарастить производство «обычных» смартфонов. Так, компания собралась увеличить производство флагманских телефонов серии Galaxy S25 на семь процентов, до 37,4 миллионов девайсов. Для сравнения, по итогам 2024-го компания отгрузила на рынок 35 миллионов устройств Galaxy S24.

Ранее авторитетный инсайдер Эван Бласс рассказал, что Samsung представит смартфоны Galaxy S25 22 января 2025 года. В серию войдут минимум три модели — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.