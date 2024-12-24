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00:27, 25 декабря 2024Наука и техника

«Калашников» поставил заказчику тактические перчатки

«Калашников» поставил заказчику партию огнестойких тактических перчаток
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Концерн «Калашников» поставил заказчику партию огнестойких тактических перчаток, защищающих руки от огня и механических воздействий. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") отгрузило большую партию тактических перчаток в адрес заказчика. Они являются частью новой системы защиты рук от механических воздействий, а также воздействия пламени и предназначены для использования в теплую и жаркую погоду», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что изделие адаптировано для работы с оружием и гаджетами, а материалы перчаток не плавятся и не пригорают к поверхностям под влиянием высоких температур.

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Перчатки изготовлены из натуральной кожи и негорючего трикотажа. Для работы с сенсорными устройствами в них интегрировали технологию Touch Screen. Также изделие получило регуляторы объема запястья на ленте-липучке и петли для размещения перчаток на снаряжении.

Ранее в декабре стало известно, что «Триада-ТКО» поставила новые комплекты обмундирования и снаряжения, включая комплект ВКПО 3.2, заказчику для войсковых испытаний в условиях пустынного и арктического климата.

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