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10:23, 24 декабря 2024Ценности

51-летняя Кейт Бекинсейл нарядила елку в ультракоротких шортах

Актриса Кейт Бекинсейл нарядила елку в черных ультракоротких шортах
Екатерина Ештокина

Кадр: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл нарядила елку в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в черных ультракоротких шортах и белых кружевных колготках. Помимо этого, звезда надела рубашку и нежно-розовый кардиган.

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В качестве обуви она выбрала грубые черные ботинки на массивной подошве. Свой образ она завершила собранными в хвост волосами с декоративным бантом на голове.

В сентябре Кейт Бекинсейл прошлась по улице без штанов. Знаменитость посетила вечеринку, посвященную завершению Лондонской недели моды. Уличные фотографы запечатлели звезду в откровенном наряде.

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