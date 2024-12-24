51-летняя Кейт Бекинсейл нарядила елку в ультракоротких шортах

Актриса Кейт Бекинсейл нарядила елку в черных ультракоротких шортах

Британская актриса Кейт Бекинсейл нарядила елку в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в черных ультракоротких шортах и белых кружевных колготках. Помимо этого, звезда надела рубашку и нежно-розовый кардиган.

В качестве обуви она выбрала грубые черные ботинки на массивной подошве. Свой образ она завершила собранными в хвост волосами с декоративным бантом на голове.

В сентябре Кейт Бекинсейл прошлась по улице без штанов. Знаменитость посетила вечеринку, посвященную завершению Лондонской недели моды. Уличные фотографы запечатлели звезду в откровенном наряде.