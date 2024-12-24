Россиян отговорили избавляться от советской мебели

Эксперт Васильев: советские кресла отлично дополняют минималистичные интерьеры

Советскую мебель можно отлично вписать в современный интерьер. От каких реликтов не стоит избавляться, NEWS.ru рассказал гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

К примеру, дизайнеры нередко дополняют обстановку квартиры румынскими креслами, комодами или вазами из хрусталя. Прежде эти предметы мебели были в каждой второй семье, но сейчас могут стать нестандартным интерьерным решением. «Очень многие советские вещи канули в небытие, поэтому такие находки — настоящий эксклюзив с уникальной историей», — отметил Васильев. Вдобавок это бюджетная альтернатива популярным брендам.

Кресла на тонких ножках с обивкой из вельвета или гобелена также могут стать отличным дополнением современного интерьера. Они не только придают изюминку своей винтажностью, но и соответствуют минималистичному стилю, который так популярен сегодня. Также эксперт рекомендует присмотреться к креслам-качалкам.

Особый шарм, по словам Васильева, квартире придаст радиола, даже если она не работает. Так, из нее можно сделать прекрасную тумбочку для семейных фото или цветочной вазы. В новостройке найдется место и для советского серванта, считает собеседник издания. Знаменитый формат стола-книжки не теряет популярности и сегодня — многие бренды продолжают изготавливать подобные модели. Однако советский стол-книжка ничем не хуже, добавил Васильев.

Ранее россияне признались, как выглядит квартира их мечты. По их словам, они бы предпочли минимализм в дизайне комнат, интерьер выдержали бы в спокойных тонах. Также большая часть опрошенных хотели бы иметь много мест для хранения вещей в квартире и оснастили бы ее системой «умный дом».