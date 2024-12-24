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14:38, 24 декабря 2024Бывший СССР

МИД обвинил Эстонию в создании больших очередей на границе с Россией

Захарова обвинила Эстонию в создании больших очередей на границе с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Большие очереди образуются на границе России и Эстонии из-за действий Таллина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что на территории Псковской области есть три контрольно-пропускных пункта (КПП) с Эстонией. По ее словам, накануне новогодних праздников всегда увеличивается трафик. Однако ситуация стала хуже, когда КПП «Нарва-1» стал работать по сокращенному графику по инициативе Таллина.

«В результате переадресации граждан накануне праздничного периода и, прежде всего, из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди», — объяснила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД сообщила, что КПП на российско-эстонской границе работают в том же режиме. Как она отметила, Москва не планирует закрывать границу и готова принять желающих приехать.

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