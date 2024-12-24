Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 24 декабря 2024Бывший СССР

МИД прокомментировал сообщения о планах закрыть границу с Эстонией

Захарова: закрытия границы с Эстонией не планируется, пункты пропуска работают
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости

Закрытия границы России с Эстонией не планируется, контрольно-пропускные пункты работают в прежнем режиме. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«Закрытия границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала сообщения о якобы планах закрыть границу с Эстонией. Дипломат подчеркнула, что сообщения о проблемах в работе пограничных пунктов пропуска связаны с очередями со стороны Таллина. Она указала, что очереди на границе возникли из-за предпраздничного потока, а также искусственной эскалации ситуации эстонскими пограничниками.

Ранее огромные очереди людей на пункте пропуска НарваИвангород попали на видео. Чтобы никто не нарушал очередь, ожидающие составляют списки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Пушилин оценил ситуацию с обстрелами Донецка

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше