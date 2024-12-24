МИД прокомментировал сообщения о планах закрыть границу с Эстонией

Захарова: закрытия границы с Эстонией не планируется, пункты пропуска работают

Закрытия границы России с Эстонией не планируется, контрольно-пропускные пункты работают в прежнем режиме. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«Закрытия границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала сообщения о якобы планах закрыть границу с Эстонией. Дипломат подчеркнула, что сообщения о проблемах в работе пограничных пунктов пропуска связаны с очередями со стороны Таллина. Она указала, что очереди на границе возникли из-за предпраздничного потока, а также искусственной эскалации ситуации эстонскими пограничниками.

Ранее огромные очереди людей на пункте пропуска Нарва — Ивангород попали на видео. Чтобы никто не нарушал очередь, ожидающие составляют списки.