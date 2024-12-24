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18:51, 24 декабря 2024Бывший СССР

На Украине отправят на фронт Т-34 в рамках борьбы с советским наследием

В Черкасской области отправят на фронт Т-34 в рамках борьбы с наследием СССР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Городской совет Умани Черкасской области решил отправить на фронт советский танк Т-34 и пушки в рамках борьбы с наследием СССР. Об этом сообщает УНИАН.

До этого указанные единицы вооружения были памятниками, которые сняли по закону об осуждении коммунистического режима. Уманский горсовет верит, что техника пригодится Национальной гвардии Украины.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что переписывание истории, переименование улиц и снос памятников вынуждают союзников Киева отворачиваться от него. В частности, он раскритиковал переименование улицы Суворова в Европейскую в Одессе.

В декабре депутат Верховной Рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко признал, что все больше граждан страны выступают против сноса памятников и переименования городов.

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