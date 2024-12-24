На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

В Нижнем Новгороде в руках ученика лицея взорвалась учебная граната

В Нижнем Новгороде в руках ученика лицея №38 взорвалась учебная граната. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

По информации издания, на уроке по основам безопасности и защиты Родины преподаватель дал девятикласснику муляж гранаты Ф-1. Однако когда школьник дернул за чеку, произошел взрыв. В результате мальчика доставили в больницу с травмой губы и ушибом руки, утверждает канал.

Информацию о произошедшем подтвердили в городском департаменте образования в беседе NN.ru. В лицее проходит служебное расследование. В мэрии заявили, что взрыв произошел «в результате неосторожного обращения с муляжом гранаты Ф-1».

Ранее страйкбольная граната взорвалась в руках ученика Второй гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно, изделие принес один из учеников. Пострадавший подросток серьезных травм не получил.