Наряд стрелявшего в гендиректора UnitedHealthcare стал предметом споров в сети

Наряд американского преступника Луиджи Манджоне стал предметом споров в соцсетях. На посты в X (бывший Twitter) и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратили внимание в New York Post (NYP).

Известно, что 26-летнего американца, которого обвинили в нападении на гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, доставили в зал суда в Нью-Йорке. Мужчина был одет в серые брюки, рубашку и бордовый свитер люксового бренда Maison Margiela, стоимость которого составляет 751 доллар (75 тысяч рублей).

Пользователи сети высказались по поводу высокой цены упомянутой вещи, а также обратили внимание, что Манджоне и его адвокат Карен Агнифило на заседаниях появляются в похожих образах. «Вау, мне нравится их стратегия», «Он такой красивый», «С каких пор преступники CEO щеголяют в Margiela», «Он выглядит так, будто идет на урок по чарам в "Хогвартс"», «Это суд, а не показ мод!» — отмечали комментаторы.

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.