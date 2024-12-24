Названо количество запусков тяжелой «Ангары»

Борисов: до 2033 года в России осуществят 15 запусков тяжелой ракеты «Ангара»

В России осуществят 15 запусков тяжелой ракеты-носителя «Ангара» в интересах Российской орбитальной станции (РОС) до 2033 года. Количество стартов назвал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Миссия очень сложная, нам придется с 2027 по 2033 год осуществить 15 запусков тяжелой "Ангары" и 19 запусков корабля "Прогресс" для завершения формирования РОС», — сказал он.

Борисов также подчеркнул, что необходимо подготовить космодром и создать наземную инфраструктуру для работы с РОС. По его словам, макет перспективного корабля поступил в Центр подготовки космонавтов, где началась подготовка новых экипажей. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что в работе примут участие десятки российских предприятий.

Ранее в декабре стало известно, что первые десять транспортных грузовых кораблей «Прогресс-РОС» запустят к РОС с космодрома Байконур, после чего их начнут запускать с Восточного. В 2028 году к станции планируют запустить три космических грузовика.