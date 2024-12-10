В России рассказали о полетах «Прогрессов» к РОС

Генконструктор РКК «Энергия»: первые «Прогрессы» будут летать к РОС с Байконура

Первые десять транспортных грузовых кораблей «Прогресс-РОС» запустят к Российской орбитальной станции (РОС) с космодрома Байконур, после чего их начнут запускать с Восточного. Это следует из презентации генерального конструктора России по пилотируемым системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Соловьева, передает ТАСС.

В одном из слайдов презентации Соловьева на общем собрании Российской академии наук рассказывается, что в 2028 году к станции планируют запустить три космических грузовика, в 2029 году — четыре, а в 2030-м к станции хотят отправить еще три «Прогресса-РОС».

Из утвержденного в июле генерального графика создания РОС следует, что первые два года грузовики будут летать с Байконура, а в конце 2029 года планируется перейти к пускам с Восточного.

Развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Первым на орбиту отправят научно-энергетический модуль.

В январе Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на РОС. Перспективный аппарат планируют выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.