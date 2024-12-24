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09:43, 24 декабря 2024Силовые структуры

Обманутый мошенниками россиянин поджег отделение почты

В Уфе поймали обманутого на 10 млн рублей мужчину, поджегшего отделение почты
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе задержали обманутого мошенниками на 10 миллионов рублей мужчину, который по их указанию поджег отделение почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан.

Во время задержания он признался в содеянном. Задержанный рассказал, что мошенники оформили на фигуранта кредит в размере 10 миллионов рублей и спустя несколько месяцев ему снова позвонили. На этот раз звонивший представился сотрудником ФСБ и убедил задержанного поджечь отделение почты. Он сказал, что благодаря этому тот сможет вернуть деньги.

Сейчас мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске 31-летний мужчина поджег местное отделение почты. Злоумышленника задержал очевидец и передал его правоохранительным органам.

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