Обманутый мошенниками россиянин поджег отделение почты

В Уфе поймали обманутого на 10 млн рублей мужчину, поджегшего отделение почты

В Уфе задержали обманутого мошенниками на 10 миллионов рублей мужчину, который по их указанию поджег отделение почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан.

Во время задержания он признался в содеянном. Задержанный рассказал, что мошенники оформили на фигуранта кредит в размере 10 миллионов рублей и спустя несколько месяцев ему снова позвонили. На этот раз звонивший представился сотрудником ФСБ и убедил задержанного поджечь отделение почты. Он сказал, что благодаря этому тот сможет вернуть деньги.

Сейчас мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске 31-летний мужчина поджег местное отделение почты. Злоумышленника задержал очевидец и передал его правоохранительным органам.