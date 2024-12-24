Задержание устроившего поджог почтового отделения в российском городе попало на видео

МВД показало задержание в Уфе поджегшего отделение почты мужчины

Задержание устроившего по указу аферистов поджог почтового отделения в Уфе 27-летнего мужчины попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан.

На видео показано, как силовики входят в квартиру фигуранта и кладут его на пол. Затем показано, как на балконе они обнаружили бутылку с бензином, несколько пар резиновых перчаток и молоток. После этого снято, как оперативники выводят задержанного из подъезда дома.

По данным правоохранителей, задержанный рассказал, что в августе 2024 года ему позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Звонивший сказал, что у мужчины истекает срок действия договора пользования сим-картой и его необходимо продлить. Он убедил фигуранта передать ему коды из СМС-сообщений. Затем мошенник оформил на него кредит. По словам задержанного, таким образом аферисты выманили у него более 10 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев ему снова позвонили злоумышленники. Они представились сотрудниками ФСБ и убедили его поджечь отделение почты для того, чтобы вернуть деньги. По их указанию он купил необходимые предметы и вещества и изготовил у себя дома горючую смесь.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного общеопасным способом»). Сейчас мужчина арестован.

