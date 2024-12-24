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16:50, 24 декабря 2024Силовые структуры

Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

В Петербурге поймали пенсионера, готовившего по указу аферистов поджог полиции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 76-летнего пенсионера, готовившего по указу аферистов поджог здания отделения полиции или служебного автомобиля силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной главк Росгвардии.

По данным агентства, мужчину задержали в Курортном районе города. Он получил указание поджечь административное здание или служебный транспорт правоохранителей в Сестрорецке от мошенников из сопредельного государства. О планах фигуранта правоохранителям сообщил 43-летний мужчина. Он рассказал, что поздним вечером в понедельник к нему подошел пенсионер и попросил налить бензин в пустую бутылку из-под сока и при этом он разговаривал по мобильному телефону с злоумышленниками.

По данным Росгвардии, установлено, что до этого мошенники обманули пенсионера на крупную сумму денег. Затем через мессенджер неизвестная стала склонять его к поджогу территориального отдела полиции или служебного транспорта для того, чтобы якобы вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Колпинский районный суд арестовал 70-летнего пенсионера Александра Никифорова, устроившего поджог двух банкоматов в Колпино по указанию мошенников.

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