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11:59, 24 декабря 2024Силовые структуры

Осужденному по делу экс-помощницы вице-премьера России американцу вынесли новый приговор

В Москве суд приговорил к 13 годам американца Спектора за шпионаж
Варвара Митина (редактор)
Джин Спектор

Джин Спектор. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил гражданина США Джина Спектора к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По совокупности с предыдущим приговором окончательно наказание составило 15 лет колонии строгого режима. Суд также оставил в силе назначенный иностранцу ранее штраф в размере 14 миллионов рублей.

17 июня 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам за посредничество в передаче взяток помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича.

Бывшую помощницу Дворковича Анастасию Алексееву арестовали в феврале 2020 года. Тогда же был задержан Спектор. По версии следствия, в 2015-2016 годах чиновница получила билеты и путевки на отдых в Таиланд и Доминикану общей стоимостью более четырех миллионов рублей. Взяткодателями следствие считает двух бизнесменов. Еще один эпизод с получением незаконного вознаграждения связан с гендиректором компании, в которой работал американец.

В 2022 году Мосгорсуд отменял обвинительный приговор Джину Спектору, потому что апелляционная инстанция нашла нарушения в приговоре и направила дело на новое рассмотрение.

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