Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:09, 24 декабря 2024Наука и техника

Оценена возможность Украины создать ракету для удара по Москве

Военный эксперт Козюлин: Украина с помощью Запада может вести разработку ракет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Учитывая всестороннюю западную поддержку Украине и советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что Киев разрабатывает ракеты. Об этом заявил «Взгляду» военный эксперт Вадим Козюлин.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Economist о работе Украины над ракетой, способной ударить по Москве. Эксперт напомнил, что Украина получила в наследство от СССР хорошую ракетную промышленность. По его словам, там разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты класса «воздух-воздух».

Козюлин отметил, что более чем за 30 лет страна растеряла инженерный потенциал, однако и приобрела некоторые навыки. Он допустил, что Киев может работать над ракетами большой дальности, учитывая поддержку Запада.

Как сообщал The Economist, ракета Trembita, над которой работает Украина, в базовой комплектации может развивать скорость до 400 километров в час, ее дальность полета — 200 километров. Также ведется работа над более мощной моделью, способной долететь до Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Пушилин оценил ситуацию с обстрелами Донецка

      Президент Эстонии отверг идею сноса памятника русскому полководцу

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше