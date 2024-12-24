Оценена возможность Украины создать ракету для удара по Москве

Военный эксперт Козюлин: Украина с помощью Запада может вести разработку ракет

Учитывая всестороннюю западную поддержку Украине и советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что Киев разрабатывает ракеты. Об этом заявил «Взгляду» военный эксперт Вадим Козюлин.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Economist о работе Украины над ракетой, способной ударить по Москве. Эксперт напомнил, что Украина получила в наследство от СССР хорошую ракетную промышленность. По его словам, там разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты класса «воздух-воздух».

Козюлин отметил, что более чем за 30 лет страна растеряла инженерный потенциал, однако и приобрела некоторые навыки. Он допустил, что Киев может работать над ракетами большой дальности, учитывая поддержку Запада.

Как сообщал The Economist, ракета Trembita, над которой работает Украина, в базовой комплектации может развивать скорость до 400 километров в час, ее дальность полета — 200 километров. Также ведется работа над более мощной моделью, способной долететь до Москвы.