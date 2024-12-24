Россиян предупредили о резком росте цен на бензин

Финансовый аналитик Разуваев предупредил о росте цен на бензин до 20 процентов

В 2025 году бензин в России вырастет в цене на 10-20 процентов, что выше официальной инфляции. Предположение в комментарии порталу News.ru высказал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

Он предупредил, что такое развитие событий выглядит неизбежным в связи с резким повышением тарифов «Транснефти» на использование трубопроводов, что случилось после того, как налоги для компании выросли в полтора раза.

Впрочем, по словам Разуваева, даже при таком росте в следующем году российский бензин останется достаточно дешевым по мировым меркам. Также он заметил, что нефтяников в грядущем повышении винить не следует, они не получат с новых цен практически ничего, все уйдет в бюджет за счет повышения налогов и тарифов.

Летом в рамках общего изменения налогового законодательства предполагалось, что налог на прибыль для «Транснефти», как и для подавляющего большинства отечественных компаний, вырастет с 20 до 25 процентов. Однако в ноябре президент страны Владимир Путин утвердил увеличение ставки для «Транснефти» в период с 2025 по 2030 год до 40 процентов. В результате, указали в операторе, без повышения тарифов к концу 2029 года нехватка средств достигнет 582 миллиардов рублей, что повлияет на капитальные вложения.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба России предупредила его и других автоэкспертов о недопустимости прогнозов и рассуждений по поводу роста цен на бензин в следующем году. По мнению ведомства, рассуждения могут спровоцировать ненужный ажиотаж.