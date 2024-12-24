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21:19, 23 декабря 2024Из жизни

Преждевременное старение погубило 19-летнюю девушку

В ЮАР скончалась 19-летняя девушка, страдавшая от преждевременного старения
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Beandri Booysen

Beandri Booysen. Кадр: News24 / YouTube

В ЮАР не стало девушки, страдавшей от синдрома преждевременного старения. Об этом сообщает издание People.

19-летняя Беандри Бойсен была последней жительницей ЮАР, страдавшей от прогерии — врожденного заболевания, которое провоцирует ускоренное старение организма. В среднем продолжительность жизни людей с такой болезнью составляет около 13 лет.

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Из-за болезни девушка выглядела значительно старше своих лет. В последние годы она получила известность в TikTok, где у нее было около 278 тысяч подписчиков. В начале октября Бойсен перенесла операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что Сэмми Бассо, считавшийся самым известным человеком с прогерией, дожил до 28 лет. Он прославился благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми».

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