Преждевременное старение погубило 19-летнюю девушку

В ЮАР скончалась 19-летняя девушка, страдавшая от преждевременного старения

В ЮАР не стало девушки, страдавшей от синдрома преждевременного старения. Об этом сообщает издание People.

19-летняя Беандри Бойсен была последней жительницей ЮАР, страдавшей от прогерии — врожденного заболевания, которое провоцирует ускоренное старение организма. В среднем продолжительность жизни людей с такой болезнью составляет около 13 лет.

Из-за болезни девушка выглядела значительно старше своих лет. В последние годы она получила известность в TikTok, где у нее было около 278 тысяч подписчиков. В начале октября Бойсен перенесла операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что Сэмми Бассо, считавшийся самым известным человеком с прогерией, дожил до 28 лет. Он прославился благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми».