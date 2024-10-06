Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

Сэмми Бассо, страдающий от синдрома преждевременного старения, умер в 28 лет

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо умер в возрасте 28 лет. Об этом сообщает издание Reuters.

Сэмми родился в итальянском городе Скио. У него диагностировали прогерию в возрасте двух лет. Он стал известен благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми».

Прогерия, известная как синдром преждевременного старения, провоцирует у людей ускоренное старение организма, в результате чего они выглядят старше своих лет. Средняя продолжительность жизни людей с этим врожденным заболеванием составляет около 13 лет.

Ранее стало известно. что ученые нашли способ затормозить преждевременное старение.