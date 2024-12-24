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14:57, 24 декабря 2024Россия

В России отреагировали на разработку Киевом способной долететь до Москвы ракеты

Депутат Колесник усомнился в создании Киевом способной долететь до Москвы ракеты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Россию не пугают сообщения о разработке Киевом ракеты, способной долететь до Москвы, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующую публикацию в западной прессе.

Ранее журнал The Economist сообщил о том, что Украина разрабатывает ракету Trembita, которая будет способна долететь до Москвы. В своей базовой комплектации она будет способна развивать скорость до 400 километров в час, а дальность полета составит 200 километров, но идет разработка и более мощной модели, которая якобы сможет достичь российской столицы.

Места производства данных ракет необходимо уничтожить, на этом проблема и закончится, сказал депутат. Он добавил, что подобные заявления и сообщения приводят только к ухудшению переговорных позиций и положения Украины в целом.

Зачем им это надо? Мы действуем, наносим массированные удары. Сегодня был массированный удар нанесен. Сейчас, после этих слов, будет еще один массированный удар, я в этом абсолютно уверен. Доболтаются. За слова надо отвечать

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Колесник также отметил, что сомневается в правдоподобности информации.

«Я думаю, что это больше про психологическое воздействие, чем фактическое. Уже оружие импортное у них истрачено, вот пытаются, так скажем, добрать такими громкими заявлениями. Мы же можем и расстроиться, тогда, вообще, Украины не будет», — заключил он.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. По его словам, ракеты в распоряжении Киева не могут бить так далеко.

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