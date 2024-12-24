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17:29, 24 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о серьезных проблемах со здоровьем из-за переедания в праздники

Диетолог Арзамасцев: переедание в праздники грозит панкреатитом и лишним весом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Spaskov / Shutterstock / Fotodom

Систематическое переедание в новогодние праздники грозит множеством серьезных проблем со здоровьем, в том числе заболеваниями печени и ЖКТ, предупредил гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог клиники «Медфрендс» Евгений Арзамасцев. Их врач перечислил «Ленте.ру».

Арзамасцев обратил внимание россиян на то, что из-за избыточного количества жирной и рафинированной пищи в сочетании с алкоголем могут развиваться гастрит, колит и панкреатит, а также нарушение кишечной микробиоты. Кроме того, повышается вероятность обострения уже имеющихся проблем, например, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.

Еще одним неприятным последствием длительного переедания врач назвал быстрый набор лишнего веса, при котором может развиваться неалкогольная жировая болезнь печени. «В этом случае между основными клетками печени — гепатоцитами выстраиваются жировые, что нарушает работу этого важного органа, ответственного за естественную очистку организма. Симптомами проблемы являются тяжесть в правом боку, слабость, повышенная утомляемость или сонливость», — рассказал диетолог.

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Также, по словам Арзамасцева, избыточный вес может спровоцировать развитие апноэ во сне, при котором у человека происходят кратковременные остановки дыхания. Из-за этой патологии человек утром просыпается абсолютно не выспавшимся, разбитым и с головной болью. При этом апноэ во сне увеличивает риски внезапной смерти, предупредил врач.

Избыточное и нерациональное потребление пищи способно нарушить работу нервной и иммунной систем, а также снизить работу поджелудочной и щитовидной железы. Помимо этого, у людей, склонных к аллергическим реакциям, переедание и несбалансированное питание может усилить их проявление

Евгений Арзамасцевгастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.

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