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16:51, 24 декабря 2024Экономика

Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

Только 7% россиян оказались готовы инвестировать в транспортные средства
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Пресс-служба КАЗ «Север»

В России в последние годы растет инвестиционная привлекательность транспортных средств, поскольку их цена регулярно увеличивается. Об этом «Ленте.ру» рассказала бренд-директор КАЗ «Север» Наталья Анохина.

Особенно интересной для вложений эксперт назвала амфибийную технику, включая аэролодки и снегоболотоходы. «Более того, согласно статье 130 ГК РФ, аэролодки относятся к недвижимости», — подчеркнула она.

Такая техника востребована как среди частных пользователей, так и в нефтедобывающем секторе, в поисково-спасательных службах, различных ведомствах по надзору и охране лесных ресурсов, перечислила Анохина. Инвестиции в нее могут быть выгодными как с точки зрения покупки и перепродажи, так и для сдачи в аренду, допустила она. К тому же этот рынок является новым для России, поэтому избытка предложений там нет, указала представитель КАЗ «Север».

Из опроса, проведенного компанией, следует, что россияне в основной массе не готовы инвестировать в транспортные средства: только 7 процентов респондентов назвали этот вариант приемлемым для себя. Почти каждый второй опрошенный рассказал об интересе к инвестициям в жилье — о готовности инвестировать в этом направлении заявили 45 процентов опрошенных. На втором месте по популярности оказалось обучение: потратить средства таким образом готовы 29 процентов россиян.

Предметы роскоши и искусства также не вошли в топ самых популярных направлений для инвестиций: вложиться в них сегодня готовы лишь 7 процентов респондентов.

Ранее стало известно, что почти половина россиян считает покупку жилья под сдачу выгодной инвестицией. При этом четверть опрошенных компанией Level Group рассматривает другие стратегии инвестирования, а около трети пока не определилась с выбором.

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