Санду вступила в должность президента Молдавии

Переизбранная на второй срок президент Молдавии Санду вступила в должность

Переизбранная на второй срок президент Молдавии Майя Санду вступила в должность и приступила к исполнению обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации состоялась в Кишиневе 24 декабря. Она прошла во Дворце республики.

Второй тур выборов президента в Молдавии состоялся 3 ноября. На следующий день Центральная избирательная комиссия сообщила, что победу в голосовании одержала действующая глава государства Майя Санду, ее кандидатуру поддержали более 55 процентов избирателей.

Результаты выборов в Молдавии прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данные выборы нельзя считать ни демократическими, ни честными.