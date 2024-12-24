Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 24 декабря 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По словам чиновника, ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При попытке атаки никто не пострадал.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал в блоге Богомаз.

Ранее стало известно, что в районе Миллерово Ростовской области в ночь на вторник, 24 декабря, прогремели взрывы. Временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что у аэродрома сбили восемь украинских дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С чего вдруг такой оптимизм?» В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на многоженство

      В Кремле оценили изменения позиции Украины по переговорам

      Песков прокомментировал продвижение хода СВО

      В России назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта

      Дедушка украл рождественские подарки внуков ради наркотиков

      Вероятность новых снегопадов в Москве до конца года оценили

      Соловьев спел Захаровой и назвал ее богиней

      В российском городе беспилотник врезался в здание академии МВД

      В Раде оценили решение убрать русский язык из билетов на поезда

      Прокурор запросил срок для телеведущей Татьяны Лазаревой по делу о пропаганде терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше