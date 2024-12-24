Система ПВО сработала над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По словам чиновника, ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При попытке атаки никто не пострадал.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал в блоге Богомаз.

Ранее стало известно, что в районе Миллерово Ростовской области в ночь на вторник, 24 декабря, прогремели взрывы. Временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что у аэродрома сбили восемь украинских дронов.