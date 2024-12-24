У ростовского аэродрома ночью раздались взрывы. Регион подвергся атаке ВСУ

В районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области прозвучали взрывы

В районе Миллерово Ростовской области в ночь на вторник, 24 декабря, прогремели взрывы. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Подробности случившегося он не привел.

Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников

Местные жители уточнили, что взрывы были слышны в районе аэродрома Миллерово. Временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что у аэродрома сбили восемь украинских дронов. По оперативным данным, никто не пострадал.

Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется Юрий Слюсарь врио губернатора российского региона

Позже Минобороны России уточнило, что в Ростовской области были уничтожены девять беспилотников. Кроме того, Минобороны отчиталось о перехвате еще двух дронов над Азовским морем. Утром Слюсарь сообщил, что после взрывов в районе ростовского аэродрома над регионом сбили еще четыре БПЛА.

ВСУ пытались ударить по другому российскому региону

В ночь на вторник, 24 декабря, ВСУ пытались атаковать не только Ростовскую область, но и Воронежскую. Над ней был сбит один украинский беспилотник. Губернатор российского региона Александр Гусев уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

12 украинских дронов сбили над Ростовской областью

Кроме того, в сети появились кадры пожара в Ростовской области, который возник вследствие атаки беспилотников ВСУ на регион. По данным Mash, возгорание началось в лесополосе после падения обломков дронов. На кадрах видно огненное зарево на горизонте, однако звуков взрывов не слышно.

Ранее в Ростовской области сбили украинскую ракету

В ночь на 22 декабря Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Ростовскую область. Восемь дронов были перехвачены в Азовском районе, Новочеркасске и возле Таганрога. Вооруженные силы Украины (ВСУ) также выпустили ракету — ее сбили возле города Миллерово. Предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Утром 21 декабря Украина атаковала Казань беспилотниками. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах.