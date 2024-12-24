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08:04, 24 декабря 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности о перехвате БПЛА над Воронежской областью

Губернатор Гусев: в пригороде Воронежа сбит украинский беспилотник
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Unsplash

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область с помощью беспилотника никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор, уточнив, что беспилотник перехватили в пригороде Воронежа.

В ночь на 24 декабря, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили три беспилотника над Ростовской областью, еще один — над Воронежской. Очевидцы тогда сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области.

В сети также появились кадры пожара в лесополосе Ростовской области, возникшего в результате падения обломков дрона. На кадрах видно огненное зарево на горизонте, однако каких-либо звуков взрывов не слышно.

ЖЗЛ
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