Губернатор раскрыл подробности о перехвате БПЛА над Воронежской областью

Губернатор Гусев: в пригороде Воронежа сбит украинский беспилотник

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область с помощью беспилотника никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор, уточнив, что беспилотник перехватили в пригороде Воронежа.

В ночь на 24 декабря, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили три беспилотника над Ростовской областью, еще один — над Воронежской. Очевидцы тогда сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области.

В сети также появились кадры пожара в лесополосе Ростовской области, возникшего в результате падения обломков дрона. На кадрах видно огненное зарево на горизонте, однако каких-либо звуков взрывов не слышно.