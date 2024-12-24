Опубликованы кадры пожара из атакованной дронами ВСУ Ростовской области

Появились кадры возникшего после падения БПЛА в Ростовской области пожара

В сети появились кадры пожара в Ростовской области, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Mash в Telegram-канале.

По его информации, пожар начался в лесополосе после падения обломков летательных аппаратов. На кадрах видно огненное зарево на горизонте, однако каких-либо звуков взрывов не слышно.

Согласно данным Минобороны, суммарно за вечер 23 и ночь 24 декабря над Ростовской областью сбили 12 беспилотников. Еще два БПЛА перехватили над Азовским морем.

Очевидцы тогда сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Миллерово. Власти официально не комментировали эту информацию.