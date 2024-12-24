Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 24 декабря 2024Россия

Опубликованы кадры пожара из атакованной дронами ВСУ Ростовской области

Появились кадры возникшего после падения БПЛА в Ростовской области пожара
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

В сети появились кадры пожара в Ростовской области, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Mash в Telegram-канале.

По его информации, пожар начался в лесополосе после падения обломков летательных аппаратов. На кадрах видно огненное зарево на горизонте, однако каких-либо звуков взрывов не слышно.

Согласно данным Минобороны, суммарно за вечер 23 и ночь 24 декабря над Ростовской областью сбили 12 беспилотников. Еще два БПЛА перехватили над Азовским морем.

Очевидцы тогда сообщали о взрывах в районе военного аэродрома Миллерово. Власти официально не комментировали эту информацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У ростовского аэродрома ночью раздались взрывы. Регион подвергся атаке ВСУ

      В ЛНР сообщили о продвижении российских военных в Харьковской области

      В России появится ГОСТ на шаурму

      Спонсирующую ВСУ американскую организацию признали нежелательной в России

      ВС России выбили ВСУ с передовых позиций в районе Двуречной

      В России проведут клинические испытания вакцины от рака

      В ЛНР сообщили о серьезном усилении интенсивности ударов ВСУ по мирным жителям

      Мужчинам раскрыли способы довести женщину до оргазма

      Разведке США поручили извлечь уроки из конфликта на Украине

      Против запустившей фейерверк в отделении банка россиянки возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше