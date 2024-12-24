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07:03, 24 декабря 2024Россия

После взрывов в районе ростовского аэродрома над регионом сбили еще четыре дрона

Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО и РЭБ сбили четыре беспилотника ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Ростовской области в ночь на вторник, 24 декабря, сбили еще четыре беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА»,  — сообщил Слюсарь.

По его словам, никто не пострадал, данные о последствиях на земле уточняется. В Ростовской области, как подчеркнул губернатор, сохраняется угроза беспилотной опасности.

Вечером в понедельник, 23 декабря, Слюсарь сообщил об атаке на Ростовскую область восьми беспилотников. Очевидцы впоследствии сообщили о взрывах в районе ростовского военного аэродрома Миллерово, а Минобороны отчиталось о перехвате еще двух дронов над Азовским морем.

ЖЗЛ
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