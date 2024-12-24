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14:49, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Собчак высказалась о жалеющих об эмиграции россиянах

Собчак заявила, что за границей живут россияне, жалеющие об эмиграции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что многие эмигрировавшие россияне жалеют об отъезде из страны. На эту тему она высказалась в интервью с блогером Антоном Суворкиным, известным как Антон S. Интервью доступно на YouTube.

«Знаешь, сколько людей сейчас за границей, которые уехали, доедают, прости, *** с солью и думают: "Может, не стоило мне?"» — сказала Собчак, обращаясь к Суворкину.

Ранее участник юмористического проекта «Аншлаг» Михаил Грушевский высказался об уехавших из России артистах. Он заявил, что прекратил общение с эмигрантами.

До этого известная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала дураками покинувших страну деятелей культуры. Она назвала поведение некоторых публичных людей, которых она считает интеллигентными, беснованием.

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