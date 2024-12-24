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12:33, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Соловьев спел Захаровой и назвал ее богиней

Соловьев поздравил Захарову с днем рождения и назвал ее богиней
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известный российский журналист Владимир Соловьев записал видео с поздравлениями с днем рождения в адрес официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Дипломат опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

«Есть вещи, которые можно только заслужить. Например, песню в [день рождения] в исполнении Владимира Соловьева», — написала Захарова.

В самом видео Соловьев отмечает, что думал о Захаровой, пока вел эфир. Он назвал официального представителя МИД «талантливой, прекрасной и замечательной богиней», после чего несколько раз спел: «С днем рождения тебя».

Ранее Захарова заявила, что встречу украинских скаутов и президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить со знакомством детей с педофилом. На такие сравнения ее подтолкнуло «маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст» в стране.

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