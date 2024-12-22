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19:09, 22 декабря 2024Бывший СССР

Захарова сравнила встречу украинских скаутов с Зеленским со знакомством детей с педофилом

Захарова сравнила встречу скаутов с Зеленским со знакомством детей с педофилом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: @ZelenskyyUa / X

Встречу украинских скаутов и президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить со знакомством детей с педофилом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Встреча Зеленского с украинскими скаутами. Это примерно как привести старшую группу детского сада на знакомство с педофилом, учитывая маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст на Украине», — написала дипломат.

Ранее советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что украинские власти намерены снизить возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале 2025 года. По его словам, данная мера является вынужденной, из-за давления со стороны США.

Вопрос снижения возраста мобилизации прокомментировал Владимир Зеленский. Украинский лидер назвал это нечестным разговором со стороны стран Запада.

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