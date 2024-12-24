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18:31, 24 декабря 2024Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в расправе над россиянином

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве россиянина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в расправе над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконное хранение оружия») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 20 декабря в Солнечногорском городском округе в салоне сгоревшего автомобиля было обнаружено тело с тремя огнестрельными ранениями. Следователи и криминалисты установили личность пострадавшего. Им оказался 47-летний житель Москвы. В результате дальнейших следственных действий под подозрение попал 50-летний друг пострадавшего. Он был задержан и доставлен к следователю.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что между ними во время поездки в машине произошел конфликт, в результате которого он несколько раз выстрелили в товарища, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег автомобиль.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 19 годам колонии за расправу с особой жестокостью.

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