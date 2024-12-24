Суд приговорил россиянина к 19 годам колонии за расправу с особой жестокостью

В Самаре осудили мужчину на 19 лет колонии за убийство с особой жесткостью

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за расправу с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2023 года он с товарищем находился в гостях у знакомого в селе Борма. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел словесный конфликт. Они вышли из дома и направились в сторону автодороги, где и произошла драка, в которой осужденный достал нож и попытался им ударить, но товарищ смог его выхватить.

Тогда нападавший начал избивать пострадавшего по голове и туловищу, после чего нанес не менее 38 ударов ножом в шею, осознавая, что потерпевший был жив и испытывал мучения. Затем он скрылся с места и попытался скрыть следы преступления.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Башкирии два брата-наркодилера расправились с узнавшим об их работе россиянином.