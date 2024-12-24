Турист поехал кататься на горных лыжах и был найден без признаков жизни возле трассы

Турист из Китая поехал кататься на горных лыжах в Японию и не выжил

Турист из Китая поехал кататься на горных лыжах в Японию, пропал без вести и не выжил. Подробностями истории поделилось издание Dimsum Daily.

Уточняется, что тревогу подняли друзья 32-летнего путешественника, который 22 декабря не вернулся со склона горнолыжного курорта Якебитайяма в префектуре Нагано. После тщательных поисков мужчину нашли без признаков жизни возле одной из трасс. Его отправили в больницу города Накано. Там врачи попытались реанимировать иностранца, но безуспешно.

Как пишет источник, в день трагедии дул сильный ветер и шел снег. Кроме того, турист катался на склоне с уклоном до 39 градусов, который считается сложным. Местные власти расследуют обстоятельства несчастного случая.

Ранее у туристки, отдыхавшей с друзьями в горах на границе Индии и Непала, внезапно случилась остановка сердца. Соседка по комнате в гостевом доме увидела, как девушка упала без сознания в ванной.