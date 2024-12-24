Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:09, 24 декабря 2024Путешествия

Турист поехал кататься на горных лыжах и был найден без признаков жизни возле трассы

Турист из Китая поехал кататься на горных лыжах в Японию и не выжил
Алина Черненко

Фото: JMayumi.K.Photography / Shutterstock / Fotodom  

Турист из Китая поехал кататься на горных лыжах в Японию, пропал без вести и не выжил. Подробностями истории поделилось издание Dimsum Daily.

Уточняется, что тревогу подняли друзья 32-летнего путешественника, который 22 декабря не вернулся со склона горнолыжного курорта Якебитайяма в префектуре Нагано. После тщательных поисков мужчину нашли без признаков жизни возле одной из трасс. Его отправили в больницу города Накано. Там врачи попытались реанимировать иностранца, но безуспешно.

Материалы по теме:
Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных
Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных
8 октября 2024
Мертвый сезон Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Мертвый сезонДесятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
10 июня 2019

Как пишет источник, в день трагедии дул сильный ветер и шел снег. Кроме того, турист катался на склоне с уклоном до 39 градусов, который считается сложным. Местные власти расследуют обстоятельства несчастного случая.

Ранее у туристки, отдыхавшей с друзьями в горах на границе Индии и Непала, внезапно случилась остановка сердца. Соседка по комнате в гостевом доме увидела, как девушка упала без сознания в ванной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

      75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

      Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

      Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

      Названа главная ошибка США в Афганистане

      Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

      На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

      «Орешник» назвали доказательством лидерства России

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше