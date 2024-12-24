В Казахстане ответили на вопрос о будущем Черчесова в сборной

В Казахстанской федерации футбола опровергли информацию об отставке Черчесова

В Казахстанской федерации футбола (KFF) ответили на вопрос о будущем российского тренера Станислава Черчесова в национальной сборной. Заявление приводится на сайте организации.

В KFF опровергли информацию об отставке Черчесова, назвав ее не соответствующей действительности. «На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола», — говорится в сообщении.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.