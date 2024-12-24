В России решили установить два названия шаурмы

РБК: в российском ГОСТе могут появиться «шаурма» и «шаверма»

Проект государственного стандарта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии установил два названия популярного донер-полуфабриката: «шаурма» и «шаверма». Об этом со ссылкой на документ сообщило РБК.

Отмечается, что готовить этот продукт можно будет из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, курятины, индейки или свинины. Кроме того, документ разрешает формировать шаурму из таких ингредиентов, как: пшеничные лепешки, лаваши, питы, соусы (на основе сметаны, майонеза, сливок, кефира, йогурта, растительного масла, томатного соуса, кетчупа и других), свежие и маринованные овощи, картофель, зелень.

Учтены также специи, сыры, орехи, семечки, яйца и прочее.

Согласно проекту ГОСТа, донер следует делать «в форме перевернутого яйца конической формы или челнока со срезанным заостренным концом, а сверху покрывается слайсами жира».

Ранее сообщалось, что данный ГОСТ утвердят в 2025 году. Тогда же он вступит в силу. Предполагается, что данный документ установит требования, которые помогут снизить микробиологические риски.