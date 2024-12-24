Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 24 декабря 2024Россия

В российском регионе решили ввести «зарплату мамы» за второго ребенка

Чибис: в Мурманской области матери будут получать «зарплату» за второго ребенка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Мурманской области с 2025 года матери будут получать «зарплату» за второго ребенка. Об этом во время подведения итогов 2024 года заявил глава российского региона Андрей Чибис.

«Со следующего года мы запускаем проект "Зарплаты мамы" на второго ребенка. Там будет ограничение по нуждаемости, но этот механизм даст дополнительный стимул [для рождаемости]», — обозначил Чибис.

Размер выплаты, которую россиянки будут получать ежемесячно, губернатор не уточнил.

При этом Чибис добавил, что в регионе уже действует аналогичная программа для семей с одним ребенком. Ежемесячная выплата составляет 17 тысяч рублей, ее перечисляют каждый месяц до достижения ребенком полутора лет.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать студенткам по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов оценил, что реализация данной инициативы ежегодно будет обходиться государству примерно в четыре миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      В Казахстане ответили на вопрос о будущем Черчесова в сборной

      Наряд стрелявшего в гендиректора UnitedHealthcare стал предметом споров в сети

      В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

      Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности инициировать диалог оппозиции в стране

      Россиянин едва не лишился ног из-за коммунальной аварии

      В российском городе забил «фекальный фонтан»

      Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше