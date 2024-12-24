В российском регионе решили ввести «зарплату мамы» за второго ребенка

Чибис: в Мурманской области матери будут получать «зарплату» за второго ребенка

В Мурманской области с 2025 года матери будут получать «зарплату» за второго ребенка. Об этом во время подведения итогов 2024 года заявил глава российского региона Андрей Чибис.

«Со следующего года мы запускаем проект "Зарплаты мамы" на второго ребенка. Там будет ограничение по нуждаемости, но этот механизм даст дополнительный стимул [для рождаемости]», — обозначил Чибис.

Размер выплаты, которую россиянки будут получать ежемесячно, губернатор не уточнил.

При этом Чибис добавил, что в регионе уже действует аналогичная программа для семей с одним ребенком. Ежемесячная выплата составляет 17 тысяч рублей, ее перечисляют каждый месяц до достижения ребенком полутора лет.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать студенткам по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов оценил, что реализация данной инициативы ежегодно будет обходиться государству примерно в четыре миллиарда рублей.