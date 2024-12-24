Возможную покупку Трампа сочли крупнейшей в истории США

NYP: приобретение Трампом Гренландии может стать крупнейшим в истории США

Возможное присоединение Гренландии к Соединенным Штатам Америки, о котором высказывался избранный президент США Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в истории государства. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

Отмечается, что более двухсот лет назад Соединенные Штаты заключили с Францией сделку по покупке владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках соглашения, получившего название Луизианская покупка, к США перешли территории, на которых сейчас располагаются более пятнадцати штатов, включая Луизиану. Сделка с Парижем стала самой крупной из осуществленных за всю историю США, указывает NYP.

«План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже Луизианскую покупку 1803 года, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки», — утверждается в материале.

Территория Гренландии составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Таким образом, в случае, если американский политик сможет заключить соглашение между Штатами и Данией, новая покупка побьет предыдущий рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном.

Ранее Трамп написал в соцсети, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». До этого с призывом «купить» Гренландию к республиканцу обратился бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.