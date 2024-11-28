Трампу предложили «купить» Гренландию из-за России

Экс-советник Грэй предложил Трампу «купить» Гренландию из-за России

Избранному президенту США Дональду Трампу следует задуматься над вопросом «покупки» Гренландии из-за России. С таким предложением в статье для The Wall Street Journal (WSJ) выступил бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

По его словам, США стоит заключить с Гренландией, которой сейчас владеет Дания, договор, который позволит острову сохранить суверенитет и предоставит американской армии право использовать гренландскую территорию. По мнению аналитика, это следует сделать не только из-за огромных залежей золота и нефти в Гренландии, но и из-за того, что Россия и Китай «угрожают статусу-кво в Арктике».

«Безопасность и экономические интересы Запада окажутся под угрозой, если независимая Гренландия, окруженная хищными иностранными субъектами, не будет иметь внешней защиты. У мистера Трампа есть шанс заключить сделку века», — считает Грэй.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников уличил НАТО в попытке взять под контроль Арктику. По его словам, военная угроза со стороны Североатлантического альянса неуклонно растет.