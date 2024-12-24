Защита обжалует приговор телеведущей Татьяне Лазаревой

Адвокат обжалует приговор телеведущей Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Адвокат Леонид Соловьев обжалует приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Будем обжаловать», — сказал защитник.

Лазареву признали виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Она заочно получила 6,5 года колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что Лазарева проживает в Испании. При этом ведущая всегда заявляет, что хотела бы жить в России.