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15:00, 24 декабря 2024Силовые структуры

Защита обжалует приговор телеведущей Татьяне Лазаревой

Адвокат обжалует приговор телеведущей Лазаревой по делу об оправдании терроризма
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат Леонид Соловьев обжалует приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Будем обжаловать», — сказал защитник.

Лазареву признали виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Она заочно получила 6,5 года колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что Лазарева проживает в Испании. При этом ведущая всегда заявляет, что хотела бы жить в России.

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