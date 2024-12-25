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09:02, 25 декабря 2024Наука и техника

Apple объяснила отсутствие своего поисковика

Apple не создала свой поисковик из-за больших трат на разработку и ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple в суде объяснила, почему не создала и не собирается запускать собственную поисковую систему. Об этом сообщает издание MacRumors.

В рамках антимонопольного разбирательства Министерства юстиции США против Google суд опросил представителей Apple. Вице-президент Apple Эдди Кью объяснил, почему его компания не создала свой поисковик, а использует Google в качестве поискового сервиса по умолчанию в iPhone.

Кью рассказал, что основной причиной является нежелание тратить миллиарды долларов на создание и поддержку сервиса. Топ-менеджер пояснил, что разработка подобного сервиса отвлечет сотрудников от других «направлений роста». Кроме того, Кью считает, что поисковый бизнес стремительно развивается благодаря искусственному интеллекту (ИИ), и Apple было бы рискованно сейчас выходить на него со своим продуктом.

Также в компании заявили, что у них нет достаточного количества специалистов в этой сфере. В заключении Эдди Кью отметил, что для создания жизнеспособного сервиса Apple пришлось бы продавать целевую рекламу и собирать данные пользователей, а это противоречит ценностям корпорации.

Поэтому в экосистеме Apple поисковиком по умолчанию является сторонний продукт Google. Кью рассказал в суде, что только в 2022 году Apple получила от сделки с Google 20 миллиардов долларов.

В конце декабря источники издания The Elec рассказали, что Apple может выпустить первый полноэкранный iPhone, но это случится не раньше 2026 года. Создание подобного устройства сейчас невозможно из-за технических ограничений.

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