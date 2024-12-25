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05:02, 25 декабря 2024Экономика

Астрофизик оценил силу надвигающейся магнитной бури

Астрофизик Назаров заявил, что магнитная буря 25 декабря не станет рекордной
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров оценил силу магнитной бури, которая ожидается 25 декабря во второй половине дня. Эксперт заявил РБК, что ее уровень не станет рекордным.

Специалист указал, что вспышки на Солнце происходили 23 и 24 декабря, и самая мощная наблюдалась днем в понедельник. Как сообщил Назаров, она почти достигла уровня Х, который является наиболее мощным классом вспышек.

«Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — объяснил он.

Как предполагает эксперт, магнитная буря опустится в северные широты. Это значит, что жители Кольского полуострова, возможно, Архангельска и Санкт-Петербурга смогут наблюдать полярное сияние «при наличии хорошей погоды». А вот жители Москвы и средних широт вряд ли увидят данное явление.

Ранее главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков дал несколько советов тем, кто плохо себя чувствует при смене погоды. Он призвал метеочувствительных людей во время перепадов температуры следить за своим артериальным давлением и при необходимости принимать прописанные врачом препараты.

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