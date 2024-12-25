Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау после авиакатастрофы

МЧС: борт с врачами и психологами приземлился в Казахстане после авиакатастрофы

Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау в Казахстане после авиакатастрофы с участием борта Azerbaijan Airlines с россиянами на борту. Об этом спасательная служба сообщила в Telegram.

По сообщению МЧС, служба привлекла к работе сотрудников «Центроспаса» и Минздрава России.

Самолет рухнул 25 декабря. На борту находились, по разным данным, 67 или 69 человек, среди них 16 граждан России. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек, среди которых девять россиян.

Ранее появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет, а российские военблогеры увидели на фюзеляже рухнувшего самолета признаки следов подрыва зенитной ракеты.