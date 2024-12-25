Доктор Мясников призвал россиян не обжираться

Врач Мясников заявил, что в новогоднюю ночь не следует переедать

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», как следует питаться в новогоднюю ночь. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

«Я с одной стороны говорю: "Не обжирайтесь, и так далее". Понятно. Но все равно праздник должен быть. И не обязательно праздник живота», — порассуждал Мясников.

Мясников также напомнил, что не следует сразу в большом количестве употреблять тяжелые блюда с новогоднего стола. Он подчеркнул, что это вызывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Ранее врачи Елена Малышева, Герман Гандельман и Андрей Продеус дали три совета по безопасной встрече Нового года. Они призвали россиян пить меньше алкоголя, а также выучить один прием первой помощи.

До этого реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, как провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья. Он посоветовал есть маленькими порциями и употреблять меньше жирной пищи.