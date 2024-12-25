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03:41, 25 декабря 2024Мир

Экс-дипломат сделал прогноз об отношениях США с Россией при Трампе

Экс-дипломат США Джатрас: отношения Вашингтона и РФ вряд ли изменятся при Трампе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону при администрации избранного президента Дональда Трампа. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал бывший американский дипломат Джим Джатрас.

Если судить по заявлениям ряда российских должностных лиц, утверждает он, некоторые считают, что значительных изменений в политике ожидать не стоит, поскольку в США существует постоянное правительство, и неважно, кто занимает пост главы государства. «Это правда. Но в то же время они ведут себя так, будто надеются, что в администрации Трампа найдется кто-то разумный, с кем можно будет вести диалог», — добавил экс-дипломат, назвав подобные ожидания необоснованными.

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Единственными разумными людьми в команде Трампа, считает Джатрас, могут стать Тулси Габбард и Роберт Кеннеди-младший, однако бывший дипломат предрек им большие проблемы с утверждением на свои должности. Он также вспомнил о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, но уточнил, что это также «открытый вопрос».

Джатрас добавил, что Марко Рубио, Майк Уолтц, Себастьян Горка и Кит Келлог, занимают жесткую позицию по отношению к Москве. «Они считают, что мы можем диктовать России свои условия», — объяснил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Избранный президент США вновь отметил, что если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

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