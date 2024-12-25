Финансист предрек судьбу ключевой ставки в феврале

Финансист Гордиенко: ЦБ может начать смягчение ключевой ставки в феврале

В феврале 2025 году можно ждать первого за долгое время снижения ключевой ставки. Такой прогноз дал в разговоре с агентством «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

По его словам, декабрьская пауза в решении Банка России вызвана как макроэкономическими предпосылками, так и давлением сторонников смягчения. Эксперт отметил, что для эффективности экономического роста необходимы не только дешевые кредиты, но и прочие составляющие. Центробанк оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале, предрек Гордиенко.

При этом ранее Центробанк дал сигнал по поводу возможности роста ключевой ставки 14 февраля.

20 декабря Банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21 процента годовых. Данное решение стало неожиданным для рынка, поскольку подавляющее большинство экспертов ожидало ужесточения до 23 процентов. В регуляторе объяснили ситуацию существенным сокращением кредитования, возникшим из-за ужесточения условий выдачи кредитов по причинам, не связанным со ставкой.