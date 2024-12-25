Ивано-Франковск остался без света

В Ивано-Франковске пропал свет в результате взрывов в Бурштыне

В Ивано-Франковске пропал свет в результате взрывов в Бурштыне. Об этом пишет украинский телеканал «Эспресо» в Telegram.

«Прогремело по меньшей мере восемь взрывов. Сразу после них в городе и Ивано-Франковске исчез свет», — сказано в публикации.

25 декабря российские военные нанесли массированный удар по объектам на украинской территории. Ранним утром была объявлена воздушная тревога по всей стране. Как минимум семь ударов было нанесено по Харькову. Помимо этого, взрывы гремели в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.

В частности, под атакой оказались энергообъекты. В николаевском подполье уточнили, что российские войска ударили по теплоэлектроцентрали в Зеленодольске Днепропетровской области.