Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 25 декабря 2024Россия

Кадыров отреагировал на крушение следовавшего в Грозный пассажирского самолета

Кадыров выразил соболезнования близким жертв крушения летевшего в Чечню самолета
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на крушение летевшего в республику пассажирского самолета. Об этом он написал в Telegram.

25 декабря направлявшийся из Баку в Грозный борт авиакомпании Az Airlines подал экстренный сигнал. Лайнер упал недалеко от Актау, Казахстан.

Кадыров выразил соболезнования родственникам тех, кому не удалось спастись. Также он сообщил о 25 выживших, описав состояние некоторых из них как крайне тяжелое. «Молим Всевышнего об их выздоровлении», — добавил глава российского региона.

Ранее была озвучена одна из версий падения направлявшегося в Чечню самолета. Согласно ей, борт мог сменить курс из-за атаки беспилотников. 25 декабря украинские дроны атаковали соседнюю с Чечней Ингушетию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      В Днепропетровске произошел новый взрыв

      Кадыров раскрыл состояние выживших при крушении летевшего в Чечню самолета

      В сети появились последние две минуты полета упавшего в Казахстане лайнера

      Число выживших после крушения пассажирского самолета в Казахстане увеличилось

      В Сирии курды начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией оппозиции

      Кадыров отреагировал на крушение следовавшего в Грозный пассажирского самолета

      Раскрыта главная причина вымирания динозавров

      Образ Тейлор Свифт на футбольном матче восхитил фанатов

      Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше