Кадыров отреагировал на крушение следовавшего в Грозный пассажирского самолета

Кадыров выразил соболезнования близким жертв крушения летевшего в Чечню самолета

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на крушение летевшего в республику пассажирского самолета. Об этом он написал в Telegram.

25 декабря направлявшийся из Баку в Грозный борт авиакомпании Az Airlines подал экстренный сигнал. Лайнер упал недалеко от Актау, Казахстан.

Кадыров выразил соболезнования родственникам тех, кому не удалось спастись. Также он сообщил о 25 выживших, описав состояние некоторых из них как крайне тяжелое. «Молим Всевышнего об их выздоровлении», — добавил глава российского региона.

Ранее была озвучена одна из версий падения направлявшегося в Чечню самолета. Согласно ей, борт мог сменить курс из-за атаки беспилотников. 25 декабря украинские дроны атаковали соседнюю с Чечней Ингушетию.